توقعات بإرتفاع حصيلة الإنتاج من الذرة والفول السوداني بالرهد

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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تنطلق بهيئة الرهد الزراعية منتصف أكتوبر الجاري عمليات حصاد محصولي الفول السوداني في مساحة 38 ألف فدان والذرة في 66 ألف فدان والقطن في 58 ألف فدان.
وأعلن المهندس عبد الله محمد أحمد مدير هيئة الرهد الزراعية في تصريح بحسب (سونا) أن المحاصيل تبشر بإنتاجية عالية.
وعزا ذلك للتأسيس الجيد للمحصولات ولفت لإرجاع مساحات مقدرة لدائرة الإنتاج بعد أن تعرضت للغرق بسبب السيول والأمطار بفضل المعاملات الفلاحية الإضافية فيما تم تحويل الجزء الآخر منها للعروة الشتوية.
وقال إن عمليات مكافحة آفات القطن مازالت مستمرة بصورة طيبة .وأكد توفر الاحتياجات المائية لري المحاصيل الصيفية وتوفر الجازولين، حيث تم إمداد المشروع بحصة أسبوعية متفق عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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