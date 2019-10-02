توقعات بإرتفاع حصيلة الإنتاج من الذرة والفول السوداني بالرهد

تنطلق بهيئة الرهد الزراعية منتصف أكتوبر الجاري عمليات حصاد محصولي الفول السوداني في مساحة 38 ألف فدان والذرة في 66 ألف فدان والقطن في 58 ألف فدان.

وأعلن المهندس عبد الله محمد أحمد مدير هيئة الرهد الزراعية في تصريح بحسب (سونا) أن المحاصيل تبشر بإنتاجية عالية.

Advertisements

وعزا ذلك للتأسيس الجيد للمحصولات ولفت لإرجاع مساحات مقدرة لدائرة الإنتاج بعد أن تعرضت للغرق بسبب السيول والأمطار بفضل المعاملات الفلاحية الإضافية فيما تم تحويل الجزء الآخر منها للعروة الشتوية.

وقال إن عمليات مكافحة آفات القطن مازالت مستمرة بصورة طيبة .وأكد توفر الاحتياجات المائية لري المحاصيل الصيفية وتوفر الجازولين، حيث تم إمداد المشروع بحصة أسبوعية متفق عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)