الصحة : 7 إصابات جديدة بـ(الكوليرا) في سنار

أكد تقرير وزارة الصحة الاتحادية ،على تسجيل 7 إصابات جديدة بمرض الكوليرا بولاية سنار، منها 5 إصابات بمحلية أبوحجار وحالتي إصابة بالدالي والمزموم، في حين لم تسجل ولاية النيل الأزرق حالة جديدة لتصبح جملة الإصابات 226 إصابة تراكمياً منذ 28 أغسطس المنصرم وحتى أمس الثلاثاء ولفت التقرير لعدم وقوع وفيات جديدة منذ الأسبوع المنصرم.

ووصف التقرير والذي استعرض في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة إنتشار وباء الكوليرا اليوم (الأربعاء) , مستوى الإصحاح ورقابة الأغذية بالولايتين بالضعيف، لافتاً إلى أنه تم توفير 6 مراكز لمعالجة الحالات بالنيل الأزرق، تكفي حاجة الولاية في الفترة الحالية مع إمكانية زيادتها، فيما تتوفر 6 مراكز بسنار تغطي 4 محليات فقط وتحتاج لـ(3) مراكز لتغطية محليات الدالي والمزموم , الدندر وشرق سنار، مشيراً إلى خروج 6 مرضى من مراكز المعالجة بسنار (ابوحجار) من جملة 9 مرضى .

Advertisements

وقال وكيل الوزارة المكلف دكتور سليمان عبدالجبار ,بحسب الصيحة الآن – إن الوضع تحت السيطرة خاصة بالنيل الأزرق، ووجه بسد الفجوات في التبليغ ، بجانب تدريب الكوادر، وشدد على الوقوف على جاهزية باقي الولايات لتوفير مراكز للمعالجة ضمن الإجراءات الإحترازية.

وقال (لازالت الفجوة كبيرة) في ظل الظروف الاقتصادية مما يستدعي تحريك المزيد من الموارد بالتنسيق مع المنظمات العالمية العاملة والاستفادة من المبادرات مع تحديد الولايات لحاجتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)