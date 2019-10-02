رد وزيرة الخارجية على سؤال صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بشأن التطبيع ؟

قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله: إن السودان لن يقيم “حالياً” علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وبحسب مراسل صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في فرنسا، إنّ وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبد الله، ردت على سؤال وجه إليها على هامش اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بقولها: “ليس الآن”.

ولفت كوتس إلى أنّ زيارة حمدوك لباريس، هي أول زيارة منذ تشكيل الحكومة الانتقالية الحالية في السودان، مضيفاً، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، قولها إنّ “إقامة علاقات دبلوماسية بين السودان وإسرائيل من شأنها أن تساعد في الاستجابة لطلب السودان أن تزيله الولايات المتحدة من لائحة الدول المساندة للإرهاب، التي تم وضع السودان فيها عام 1993”.

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وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ ماكرون تعهد بتقديم معونة مالية قيمتها 60 مليون يورو للسودان، لكنه ربط ذلك بإزالة السودان من القائمة المذكورة، فيما شكر رئيس الوزراء السوداني الرئيس الفرنسي، الذي وعد بالحديث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الخصوص.

ونقلت العربي الجديد نقلاً عن “معاريف” أن حمدوك، قال إنّ “مسألة الإرهاب تتصل بالحكومة السابقة، والشعب السوداني ليس إرهابياً”، واصفاً الاتصالات التي أجراها مع الأمريكيين بهذا الخصوص، بأنّها “مشجعة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)