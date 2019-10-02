بتهمة خيانة الأمانة.. وزير المالية السابق علي محمود بقبضة الشرطة

ألقت الشرطة صباح اليوم الأربعاء القبض على وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول بتهم تتعلق بخيانة الأمانة العامة.

وحمل الاتهام الوزير الأسبق مسؤولية فقدان مبلغ 38 مليون دولار قيمة بيع بواخر من قطاع النقل النهري، والذي تمت خصخصته في وقت سابق.



وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية فإن نيابة مكافحة الفساد فتحت تحقيقات بشأن بيع أصول النقل النهري وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات التي اشترت الأصول.

وأصدرت نيابة الفساد أمرا بالقبض وحظر وزير المالية علي محمود الذي سبق اتهامه بخيانة الأمانة في صفقة البيع، مشيرة إلى أن الشرطة تطارد وزيرا سابق برئاسة الجمهورية متهما بتحويل مبلغ 180 مليون جنيه (4 مليون دولار) إلى إحدى المنظمات الطوعية على أسس غير قانونية.

قناة الجزيرة