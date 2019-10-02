شركة رينو الفرنسية ترغب في الاستثمار بالسودان

رحب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني بالاستثمارات الفرنسية والشركات الاستثمارية الفرنسية للاستثمار في السودان ، ممتدحاً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها بعد نجاح الثورة السودانية.

وأوضح مدني لدى لقائه اليوم بالوزارة وفد شركة (رينو) الفرنسية والتي تعمل في مجال تصنيع الشاحنات ووسائل النقل وقطع الغيار برئاسة أوليفيه دي سانت نائب رئيس شركة شاحنات (رينو) العالمية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها أوضح أن الزيارة تأتي تأكيدا لتطور العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزارء د. عبد الله حمدوك إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيداً لدور فرنسا الداعم للسودان في المحافل الدولية كافة.

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وأمن الوزير بحسب سونا – على حرص وزارته تقديم الدعم والسند اللازم للشركة الفرنسية لتوسيع استثماراتها في السودان في المجالين الصناعي والتجاري، مؤكداً أن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركة لزيادة استثماراتها في البلاد بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه استعرض نائب رئيس شركة (رينو) الفرنسية خطة الشركة في السودان الرامية لزيادة الاستثمارات الفرنسية بالبلاد خاصةً في مجال قطاع النقل والشاحنات وقطع الغيار وقال: “جئنا لدعم الصناعة السودانية في هذا العهد الجديد في مجال الشاحنات وأي مجالات أخرى”، مضيفاً أن منتجاتهم تمثل 30% من عددية الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع في السودان.

وابدى أوليفيه استعدادهم للتعاون في مجالات التدريب للسائقين وغيرهم من الحرفيين بجانب اقامة عدد من المشاريع الاستثمارية التي يطرحها السودان خاصة في صناعة تجميع الشاحنات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)