وأوضحت الشاعرة الدكتورة مشاعر البدوي مؤلفة قصيدة (الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول) – أوضحت بانها تعرضت لمضايقات من عناصر النظام البائد وحدثت لها مشاكل يسببه مما اضطرها للهجرة للقاهرة والتغرب فيها مدة ست سنوات متواصلة حيث قالت:(انا ست سنوات برة البلد وكان بسبب النظام البائد الثورة والانقلاب حصل الحمد لله جيت السودان) واضافت البدوي بانها كانت في بداية كل عام جديد الذي يوافق ذكرى الاستقلال كانت تكتب قصيدة جديدة ضد النظام البائد .
وروت الشاعرة مشاعر قصة ومناسبة القصيدة الثورية (الطلقة ما بتقتل) التي كتبتها قبل ثلاث سنوات حيث ذكرت بان والدتها كانت قد طلبت منها ترك كتابة الشعر و القصائد السياسية التي ادخلتها في مشاكل عديدة موضحة بان الحديث الذي صدر من الدكتور مامون حميدة احد وزراء العهد البائد هو الذي استفزها وفرض عليها العودة للكتابة مشيرة الى حديثه عن أكل الضفادع وانها تحتوي على بروتين واستطردت مشاعر قائلة بانها كتبت ابيات تستسمح فيها والدها للعودة لكتابة الشعر حيث قالت:
يا والدة اعفي لي
وعدي القطعتو معاك
انو الكلام ممنوع في شلة الحكام
في نهاية القصيدة قلت :
قالت عتاب في يوم
الطلقة ما بتقتل
بقتل سكات الزول
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ضفادع مامونة حميدة تستفز شاعرة قصيدة (الطلقة ما بتقتل) التي شردها النظام البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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