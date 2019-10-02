بالفيديو : فأر يثير الذعر في البيت الأبيض

وكان بيتر ألكساندر، مراسل البيت الأبيض لشبكة “إن بي سي”، الضحية الأولى للحيوان الصغير.

وبحسب سكاي نيوز عربية قال ألكساندر في تغريدة: “في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص”.

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