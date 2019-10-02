بالفيديو : إدارة المناهج تحسم الجدل حول سحب كتاب الصف الخامس بالبحر الأحمر

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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أكد مدير إدارة المناهج والبحوث د.معاوية قشي في مداخل مع قناة النيل الأزرق صحة المعلومات الواردة في كتابة الصف الخامس الذي أثار جدل بولاية البحر الأحمر ، مما دفع حكومة الولاية بسحب الكتاب لحين التشاور مع الحكومة الإتحادية.
وقال معاوبة إن ما ورد من معلومات تاريخية في كتاب الصف الخامس بخصوص مملكة البنى عامر هي معلومات صحيحة وموثقة وتدرس منذ خمسينات القرن الماضي ، ونفى أن يكون هنالك خطأ ، وقال نحن لا نكتب المناهج وفق هوى مجموعات محددة أو أفراد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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