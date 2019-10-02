بالفيديو : هتافات “دسيس مان” تلهب مدرجات الهلال السوداني

الهبت مجموعة أولتراس “بلو ليونز” التابعه لنادي الهلال السوداني المدرجات في ىمباراة فريقها بدوري ابطال افريقيا بالكثير من الهتافات الثورية .

وبحسب محرر (أخبار الخليج 365) انتشر مقطع فيديو بمواقع التواص الاجتماعي لمجموعة الاولتراس وهي تهتف بالعديد من الهتافات الثورية المشهورة مثل “الدمك قصاد الدم , ما بنقبل الدية” في كناية عن مطالبتهم بالقصاص العادل من قتلة الشداء في المظاهرات وتحديدا احداث فض الاعتصام .

ومن ابرز الهتافات ايضاً “سقطت ما سقطت صابنها , حتي لو سقطت صابنها” وهو الهتاف الابرز ايام اعتصام القيادة العامة , ووجدت هتافات الشاب “دسيس مان” نصيبها في مدرجات ستاد الهلال حيث هتفت مجموعة الاولتراس باشهر هتافاته وهي “شفاته جو بوليس جرى , نحن ناس بنحب الجرجرة ” .

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والمعروف ان جماهير نادي الهلال السوداني تلقب ناديها بعدة القاب لعل ابرزها “نادي الحركة الوطنية” و “نادي الامة” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)