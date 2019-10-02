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مطالبات بإصلاح قانون مجلس الأحزاب السياسية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 02-أكتوبر-2019

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مطالبات بإصلاح قانون مجلس الأحزاب السياسية

انتقد الحزب الاتحادي الأصل سياسات وقوانين مجلس الأحزاب السياسية، مبيناً أنها لم تكن تشجع على بناء أحزاب قوية، مشيراً إلى أن أولويات العمل السياسي للفترة المقبلة تصب في إصلاح قانون الأحزاب، بجانب إيجاد آلية لبناء أحزاب قوية ذات ثقل سياسي وجماهيري.

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وأكد مالك درار مقرر قطاع التنظيم بالحزب، في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، عمل القوى السياسية لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات ديمقراطية تشارك فيها القوى ذات الثقل السياسي والجماهيري، مشيراً إلى أن استمرار الديمقراطية يقع على عاتق القوى السياسية من خلال وضوح برامجها وأهدافها، مؤكداً أن الهم الرئيسي للجميع هو رفع المعاناة عن المواطن وتحقيق تنمية مستدامة بالبلاد.

من جهة أخرى، كشف درار عن اتصالات مع الحركات المسلّحة والقوى السياسية من أجل دعم وإسناد عملية السلام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تحالفات قوية من أجل الاستقرار السياسي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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