الإرصاد الجوية تحذّر من أمطارٍ متوقعة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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أعلنت الهيئة العامة للإرصاد الجوي عن أمطارٍ متوقعة خلال الساعات القادمة بعددٍ من ولايات السودان المختلفة.
وقالت الهيئة العامة للإرصاد بحسب موقعها الرسمي اليوم”الأربعاء” إنّ ولايات الشمالية،نهر النيل، سنار، كسلا ستشهد أمطارًا خفيفة، فيما ستكون متوسطة بكلٍ من الخرطوم، الجزيرة، شمال كردفان، النيل الأبيض، القضارف، النيل الأزرق.
وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أنّ البحر الأحمر،جنوب وغرب كردفان، ودارفور الكبرى ستشهد أمطارًا غزيرة.
وأوضحت الهيئة أنّ الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة تبدأ من اليوم”الأربعاء”، مشيرةً في الوقت ذاته إلى احتمال تأثّر ولايتي نهر النيل والشمالية بالغبار المثار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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