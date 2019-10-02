استقرار أسعارمواد البناء بسوق ليبيا

استقرت أسعار مواد البناء بصورة كبيرة بعد انتهاء فصل الخريف وانتعش السوق نسبياً من حالة الركود وأصبح هنالك إقبال من المواطنين على الشراء، وقال التاجر بسوق ليبيا عيسى أحمد بحسب (آخر لحظة) إن الاأسعار أصبحت مستقرة نسبياً، حيث بلغ سعر طن الأسمنت (8850) جنيهاً وسعر قلاب الخرسانة (18) متراً، وصل (11.000) جنيه، وتباع الألف طوبة درجة أولى بحوالي (2000) جنيه، وسعر لوري الرملة (6) أمتار بلغ (4500) جنيه، وسعر ﻗﻼﺏ اﻟﺮﻣﻠﺔ الكنجر (18) ﻣﺘﺮاً بلغ (8500) جنيه، وبلغ سعر قلاب الحجر (18) متراً (9) آلاف جنيه، وبلغ سعر ماسورة (8,4) واحد مل (890) جنيهاً، ماسورة (1.5) مل (840) جنيهاً، والماسورة (1.25) مل (790) جنيهاً وبلغ سعر طن سيخ الأسعد (4) لينيات (50) ألف جنيه، ويباع سعر طن السيخ ماركة جياد (5 و4) لينات بسعر (49) ألف جنيه وسعر الطن سيخ أبانوب لكل من (5 و4) لينيات (48,500) جنيه وسعر السيخ فرونايل تركي لكل من (5 و4) لينات بلغ (47) ألف جنيه، وبلغ سعر متر البورسلين الصيني (580) جنيهاً، ومتر البورسلين (650) جنيهاً، وبلغ سعر الزنك (20) قدماً (38) جنيهاً وبلغ سعر الزنك السوداني (33) قدماً (64) جنيهاً و(35) قدماً بسعر (70) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)