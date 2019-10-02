الصناعة تبحث قضايا تجارة الحدود مع مصر وليبيا

بحث وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني مع والي الولاية الشمالية قضايا المخزون الإستراتيجي من منتج القمح، بجانب حلحلة قضايا تجارة الحدود مع جمهورية مصر العربية وليبيا.

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وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع الوالي أمس، إن الولاية الشمالية من الولايات الإستراتيجية التي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي، في إشارة لمحصول القمح، ودعا الوزير للاستفادة من مطحن الفردوس بالشمالية (دنقلا)، الذي تبلغ طاقته (250) طناً في اليوم، ووعد بدعم المطحن لإسهامه مباشرة في حل مشكلة الدقيق بها.

ونادى مدني بحسب آخر لحظة – بأهمية تعظيم الصادر غضون العام الحالي من خلال مكافحة التهريب الذي يؤدي إلى تقليل العائد للدولة من خلال التجارة الخارجية، وأمّن مدني على تشجيع الصناعة بالاستفادة من البنية التحتية والموارد المتاحة بها، وقطع بزيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والولاية الشمالية وتنشيط الجمعيات التعاونية التي تخدم المواطن في كل أنحاء الولاية.

وفي سياق آخر كشف والي الشمالية المكلف، اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري عن التزام أصحاب العمل بتوفير (30%) من منتج دقيق مطحن الفردوس بالتكلفة الفعلية لهذا المنتج، لتخفيف أعباء المعيشة على مواطني الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)