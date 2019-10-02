ماذا قال “حمدوك” عن علاقته بالجنرال حميدتي ؟

وصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك علاقته بالمكون العسكري بالجيدة، وقال: نعمل على أن تكون العلاقة شراكة سلسة فيها تعاون كامل من أجل مصلحة السودان، مؤكداً وجود تناغم كبير بينه وبين عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتابع أن ذات العلاقة تمتد مع كل المكون السيادي بشقيه العسكري والمدني بحسب صحيفة آخر لحظة .

وقال حمدوك، إنهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل، وأكد أن الرئيس السابق البشير سيحاكم بالداخل، وإنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي.

وقطع حمدوك في حوار مع قناة (فرانس 24) ينشر بالداخل، بأن دور الحرية والتغيير لم ينتهِ بعد، وقال إنهم في الفترة الأولى سيعتمدون على الدعم من الأشقاء لتجاوز المرحلة الآنية، فيما يعتمدون على مواردهم على المدى الطويل، وفي سياق آخر أوضح رئيس الوزراء موقفه من مشاركة القوات في حرب اليمن، ونظرته لمظاهرات ما بعد الثورة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)