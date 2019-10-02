بدون (آمال).. البلابل في أفضل حال

شهد حفل البلابل والفنان علي السقيد والموسيقار الكبير يوسف الموصلي بفندق القراند ضمن ليالي البروف، والذي أقيم أمس الأول نجاحاً باهراً، حيث تدافع الجمهور منذ وقت مبكر للاستمتاع بالأمسية التي أطلقت عليها الشركة اسم (ليلة الطرب الأصيل)، بينما تساءل الجمهور عن غياب إحدى الشقيقات وهي (آمال) عن سرب البلابل، وبحسب صحيفة السوداني فإن غيابها يعود لظروف قاهرة بسبب تواجدها خارج البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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