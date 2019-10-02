أبدى الفنان جمال فرفور، عن استيائه الشديد من تمسك الفنانين الشديد بمسألة (العداد)، وزاد: إنه تفاجأ عقب عودته من الدوحة ببعض الفنانين يضعون مقابل التعاقد معهم لإحياء حفل خاص لا يتجاوز الساعتين مبالغ خرافية تتخطى الـ(80) ألف جنيه، مشيراً إلى أن الفن ليس (سلعة) وإنما هو (رسالة)، داعياً إياهم للتريث قليلاً وإعادة النظر في تلك الجزئية التي من شأنها أن تحرم ميسوري الحال من الفرح، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر جمال فرفور ينتقد أجور الفنانين العالية ويؤكد: (الفن ليس سلعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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