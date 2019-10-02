غرفة البصات السفرية تطالب بوقف استثناء (الهايس) من السفر للولايات

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة دفعت الغرفة القومية لاصحاب البصات السفرية بمذكرة لمجلس الوزراء لابطال قرار استثناء “الهايس” من السفر للولايات وعدم تجديد القرار الذي انتهت مهلته أمس, “الثلاثاء”, ودعت عبدالله حمدوك رئيس الوزراء للتدخل لمعالجة الخطأ الذي وقعت فيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بتجديد قرار السماح للهايس بالعمل في الطرق السريعة, وطالبت الغرفة بعدم السماح بتجديد استثناء الهايس من السفر للولايات. Advertisements وقال محمد حسن جيلاني, رئيس الغرفة في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة اليوم التالي, أن الامانة العامة لمجلس الوزراء أخطأت في يوليو الماضي قبل تشكيل الحكومة في تجديد الاستثناء في مخالفة واضحة لقرار هيئة المواصفات والمقاييس التي اكدت عدم أهلية الهايس للعمل عبر الولايات. وأقر جيلاني بتأثر البصات وانخفاض رحلاتها بنسبة “40%” بسبب عمل الهايس كمنافس للبصات في مجال النقل عبر الولايات, ووصف جيلاني الهايس بانها جسم طفيلي يعمل مخالفا للقوانين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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