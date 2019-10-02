التاريخ: 02-أكتوبر-2019
4 مشاهدة
أكد عضو المجلس المركزي لقوي اعلان الحرية والتغيير الامين السياسي لحزب البعث كمال بولاد, بان التفاهمات والمشاورات مستمرة للدخول في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة منتصف أكتوبر المقبل.
وقال بولاد في تصريح له بحسب صحيفة اليوم التالي, إنه تم اتخاذ خطوات عملية واسعة لإستكمال مفوضية السلام للشروع في المفاوضات مع الحركة الشعبية والجبهة الثورية بجوبا, متوقعاً إكتمال الترتيبات لتكوين المفوضية بداية الإسبوع المقبل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قوى (التغيير): اكتمال ترتيبات تكوين مفوضية السلام الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.