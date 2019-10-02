قوى (التغيير): اكتمال ترتيبات تكوين مفوضية السلام الاسبوع المقبل

أكد عضو المجلس المركزي لقوي اعلان الحرية والتغيير الامين السياسي لحزب البعث كمال بولاد, بان التفاهمات والمشاورات مستمرة للدخول في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة منتصف أكتوبر المقبل.

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وقال بولاد في تصريح له بحسب صحيفة اليوم التالي, إنه تم اتخاذ خطوات عملية واسعة لإستكمال مفوضية السلام للشروع في المفاوضات مع الحركة الشعبية والجبهة الثورية بجوبا, متوقعاً إكتمال الترتيبات لتكوين المفوضية بداية الإسبوع المقبل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)