غندور: سنقف بالقانون ضد التمكين والسيطرة على الوطن

قال رئيس المؤتمر الوطني المكلف د.إبراهيم غندور، إن دعم الحكومة الانتقالية من دعم الوطن الذي إذا تشتت سيدفع الجميع الثمن، مؤكداً أن المؤتمر الوطني حزب مؤسس بالقانون، وأن الذين يشيعون حله ويقودون هذه المؤامرة بمحاولات إقصائه ستفشل خططهم، لأن الوطني اسم يمكن أن يذهب، ولكن الفكرة ستظل باقية.

وقال غندور في بث مباشر على صفحته بـ”الفيسبوك”، بحسب صحيفة السوداني مساء أمس، إن حل النقابات لا يتم إلا بالقانون الذي أنشئت به وتستمد منه ومن عضويتها قوتها، وأضاف: “الذين يسعون حثيثاً للسيطرة على النقابات لعداء الحكومة والشعب نقول لهم إن النقابات يجب أن لا تُسيَّس، ونحن لسنا مع النقابات التي تريد أن تقود الفوضى”.

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مؤكداً أن الوطني سيقف بالقانون ضد التمكين الذي اتهم به، فيما مضى والسيطرة على الوطن التي سيرفضها الشعب السوداني بوعيه وذكائه، وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي شهدها الوطني تعديلات انتقالية، وستمضي وتعمل للمضي إلى حزب ديمقرطي ينتخب كل قياداته في كل المستويات؛ وزاد: “نحن جيل قدم ومضى وسيمضي وشبابنا سيحمل العبء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)