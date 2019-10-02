خطيب الثورة يقطع بحرمة دوري كرة القدم للسيدات

قطع الداعية الإسلامي, مهران ماهر مهران, المعروف بخطيب الثورة, بحرمة ممارسة السيدات للعبة كرة القدم في حضور الرجال.

وانطلقت في إستاد الخرطوم يوم الاثنين, فعاليات بطولة الدوري السوداني لكرة القدم النسائية, وأمها جمهور غفير موزع بين التشجيع، وبين مناصر للخطوة.

وأرجع مهران في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التحريم لما قال إنه: “انكشاف ما أمر الله تعالى بستره منهن”.

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ونصّب سودانيين في وقتٍ سابق الشيخ مهران كخطيب لثورة ديسمبر بسبب مواقفه المناوئة للنظام البائد, وظهوره وهو يؤم المصلين في اعتصام القيادة الذي أطاح بالبشير.

وتابع بحسب صحيفة اليوم التالي: مما أمر الله تعالى به, غض البصر, فكيف يتحقق هذا ممن يشاهدون لعبهن بها.

ونبّه مهران إلى أن الدين الإسلامي لا يحرم الرياضة النسوية, شريطة ألا تتعارض مع التعاليم الدينية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)