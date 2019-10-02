فيصل: تغييرات كبيرة في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون

قال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الفترة القليلة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون؛ وكشف عن اتجاه لأن يكون على رأس الهيئة كفاءات لها تجارب واسعة، بما يضمن تطوير العمل وأساليبه، لافتاً على أن هيكل الهيئة الحالي به كثير من التشوهات التي يجري العمل على معالجتها.

وأكد الوزير لدى لقائه اللجنة التنفيذية لتجمع الإعلاميين السودانيين أمس، أن التدريب يعد أهم أولويات وزارته، وأشار بحسب صحيفة السوداني، إلى أن السماح للإذاعات العالمية بمعاودة البث كراديو “مونت كارلو” و”بي بي سي” يعد فرصة لتلاقح الأفكار المحلية والعالمية وفرصة لتدريب الكوادر الشابة من الإعلاميين.

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ونوه إلى ضرورة أن تتمتع القنوات الفضائية بقدر واسع من الحريات، وكشف عن مراجعات قال إنها تشمل العديد من الأجهزة الإعلامية. وأشار وزير الإعلام إلى أنه قد تم عمل مجلس تنسيق إعلامي لوزراء الحكومة الانتقالية حتى يسهم ذلك في تمليك المعلومة للإعلاميين بأسرع وقت وبصورة صحيحة بإشراف الوزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)