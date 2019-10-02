التاريخ: 02-أكتوبر-2019
3 مشاهدة
قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني محمد الحسن، إن حزبه سيظهر في الوقت المناسب، وهو الآن يعمل على تماسك عضويته، وأضاف: “لا مانع أن يمارس نشاطه الآن، للظروف الحالية، كما أنه لا يريد الدخول في مواجهات في الوقت الراهن”.
وقال الحسن بحسب صحيفة السوداني أمس: “في ظل الدعوة للحرية، يمكن أن يمارس الحزب نشاطه بالقانون”، وأضاف: “إذا هناك أي تصور لحرمان الناس من ممارسة نشاطها سنقاومه بالقانون”.
مشيراً إلى أن حزبه ما يزال مقبولا لدى المواطنين والحديث عن رفضهم لوجود حزب المؤتمر الوطني (كلام ساي)، ووصف الحديث عن وجود خلافات داخل حزبه بالكاذب ولا أساس له من الصحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ”الوطني”: لا نريد الدخول في مواجهات بالوقت الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.