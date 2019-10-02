قيادي بـ”الوطني”: لا نريد الدخول في مواجهات بالوقت الراهن

قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني محمد الحسن، إن حزبه سيظهر في الوقت المناسب، وهو الآن يعمل على تماسك عضويته، وأضاف: “لا مانع أن يمارس نشاطه الآن، للظروف الحالية، كما أنه لا يريد الدخول في مواجهات في الوقت الراهن”.

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وقال الحسن بحسب صحيفة السوداني أمس: “في ظل الدعوة للحرية، يمكن أن يمارس الحزب نشاطه بالقانون”، وأضاف: “إذا هناك أي تصور لحرمان الناس من ممارسة نشاطها سنقاومه بالقانون”.

مشيراً إلى أن حزبه ما يزال مقبولا لدى المواطنين والحديث عن رفضهم لوجود حزب المؤتمر الوطني (كلام ساي)، ووصف الحديث عن وجود خلافات داخل حزبه بالكاذب ولا أساس له من الصحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)