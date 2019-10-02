التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أعلنت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله أن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك أجرى (٥٥) لقاءً مع نظرائه ومديري المنظمات الدولية على هامش أعمال الجمعية. Advertisements ونوهت أسماء إلى أن خطابه في الأمم المتحدة حوى استراتيجية السودان لتعامل مع العالم والبعد عن سياسة المحاور جاء معبراً عن المرحلة، حيث نقل روح الثورة وتضحياتها وجسارتها وتطلعاتها للمجتمع الدولي، كما أكد وعيها وإسهامها في تحقيق السلم والأمن الدوليين بنظرة ثاقبة ومفضية إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن تجاذبات المحاور تضع مصلحة السودان وأمنه وازدهاره في سلم أولويات السياسة الخارجية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (55) لقاءً لرئيس الوزراء بنظرائه وقادة المنظمات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.