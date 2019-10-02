“الدقير” أقوى المرشحين لرئاسة “نداء السودان”

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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رجحت مصادر أن تؤول رئاسة نداء السودان لـ(الجبهة الثورية)، على أن تعقد الاجتماعات في الأيام القادمة.
من جانبه قال عضو المجلس القيادي لـ”نداء السودان” الصادق آدم، في تصريح للمصادر إن رئاسة نداء السودان تنحصر بين رئيس كتلة أحزاب نداء السودان بالداخل د.عمر الدقير، ورئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحيى.
وأضاف: “سيتم اختيار رئيس جديد لنداء السودان في الاجتماع القادم منتصف أكتوبر من بين رؤساء الكتل المكونة لنداء السودان”، لافتًا إلى عدم تطلع رئيسي كتلة مبادرة المجتمع لمدني، وكتلة النازحين واللاجئين لهذا الموقع.
وأضاف: “في إطار تطوير هياكل نداء السودان وفتح الباب لمقابلة تطورات الراهن السياسي والتنظيمي لنداء السودان والسودان تم قبول استقالة رئيس النداء الصادق المهدي مع التأكيد على وحدة نداء السودان وتطويره وتوسعه لمقابلة مرحلة ما بعد التغيير وتكوين الحكومة الانتقالية”، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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