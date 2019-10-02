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مصرع واصابة (11) شخصاً بحادث مروري بطريق بارا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-أكتوبر-2019

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مصرع واصابة (11) شخصاً بحادث مروري بطريق بارا

 

شهد طريق بارا حادث مروري مروع ادى الى مصرع واصابة “11” شخصاً وذلك بعد تصادم حافلة شريحة وعربة قلاب.

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واتخذت شرطة المرور السريع كافة الاجراءات تجاه الحادث واسعف المصابين للمستشفى, كما تم تحويل الجثث بحسب صحيفة الدار الى مشرحة مستشفى ام درمان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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