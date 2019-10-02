مصرع واصابة (11) شخصاً بحادث مروري بطريق بارا

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة شهد طريق بارا حادث مروري مروع ادى الى مصرع واصابة “11” شخصاً وذلك بعد تصادم حافلة شريحة وعربة قلاب. Advertisements واتخذت شرطة المرور السريع كافة الاجراءات تجاه الحادث واسعف المصابين للمستشفى, كما تم تحويل الجثث بحسب صحيفة الدار الى مشرحة مستشفى ام درمان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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