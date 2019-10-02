تعرُّض موظف للضرب المُبرِح بمستشفى شهير في بحري

تعرض موظف للضرب المبرح على أيدى مرافق مريض بمستشفى شهير ببحري، وذلك بسبب ملاسنته المرضى بعد تأخره في تناول وجبة الإفطار.

وتعود التفاصيل وفقاً لمصادر، إلى أن موظف التأمين الصحي بالمستشفى تأخر ثلاث ساعات في وجبة الفطور، مما تسبب في ازدحام غير مسبوق بصفوف الانتظار أمام نافذة التأمين الصحي بالمستشفى، وبعد حضور الموظف دخل معه جميع المرضى في ملاسنات ومشادات كلامية.

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وقال الموظف: (هذا زمن استراحتي وأنتم يجب أن تنتظرونني)، الأمر الذي أغضب أحد المرافقين وقام بتسديد لكمات وضربات مؤلمة، وقام حرس المستشفى بفض العراك بينهم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)