سقوط سور يؤدي لرحيل درة شباب امبدة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور وبسبب الامطار والسيول التي اجتاحت كل ولايات السودان فقدت امبدة الحارة 19 احد ابناء المنطقة الاوفياء المخلصينفي عملهم, انه الشاب الخلوق طيب القلب والمعشر تنقا عبد الرحمن غبوش, الذي وفاته المنية اثر سقوط سور عليه وقد استشهد الشاب بحسب صحيفة الدار نتيجة سقوط سور عليه وفارق هذه الدنيا الفانية. Advertisements وتم دفن جثمانه بمنطقة زالنجي فيما اقيمت سرادق العزاء بام بدة باكملها وسالت دموع الكل اثر سماعهم النبأ الحزين برحيل درة شباب ام بدة بسقوط سور منزل عليه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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