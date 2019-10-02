قرار بحصر الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية التي تساهم فيها الدولة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر وزير المالية إبراهيم البدوي قراراً بتشكيل لجنة لحصر جميع الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية وذات النشاط الاقتصادي أو التجاري التي تساهم فيها الدولة وتقع تحت إشراف جهات خارج نطاق وزارة المالية. Advertisements وتتكون اللجنة من (11) شخصاً برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية الوزارة ومستشارين ماليين واقتصاديين ومستشار قانوني بديوان النائب العام وممثل بنك السودان. وتختص اللجنة بحسب صحيفة السوداني، بحصر كل الشركات التي تساهم فيها الدولة مباشرة أو عن طريق مؤسسات أو شركات أخرى حكومية والإفادة بمعلومات مفصلة عن مدى توفر أي قوائم مالية معتمدة ومراجعة وبيانات عن رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية، وتقديم توصيات لوزير المالية حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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