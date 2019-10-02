أجانب يدفعون “خلو رجل” بمبالغ كبيرة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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أفادت مصادر بأن بعض التجار الأجانب في سوق الإطارات يدفعون مبالغ كبيرة عبارة عن “خلو رجل”، لمستأجري المحال، التي لا تزال عقوداتها مستمرة لأكثر من عام.
وقالت المصادر إن هذه المبالغ وصلت لنحو 1.500 مليون جنيه، بالنسبة لعقودات الإيجاره التي تنتهي خلال عام، حيث يقوم “السماسرة” بالاتصال بالملاك لعدم تجديد الإيجار للمستأجر الوطني، بغية تأجيرها لتاجر أجنبي يدفع أضعاف ما يمكن أن يدفعه الوطني.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة السوداني: هناك حالات بالفعل رفض المالك تجديد الإيجار فيها، رغم مضاعفة المستأجر الإيجار لأكثر من مرة. وأشارت إلى أن هؤلاء الأجانب صاروا يشترون أي محال تعرض للبيع بمبالغ باهظة الثمن دون تردد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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