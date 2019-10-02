نقابة مواصلات بحري تطالب بـ(30) بصاً من البصات الجديدة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة دعا رئيس الوحدة النقابية بالخرطوم بحري حسين أبو ريم حكومة ولاية الخرطوم لتوفير (30) بصاً من البصات الجديدة، وأعلن أبو ريم عن جاهزية نقابته لسداد الأجرة اليومية لهذه البصات وتوفير (30) سائقاً من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة لقيادتها مجاناً إسهاماً من النقابة في حل مشكلة المواصلات بالمدينة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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