مصرع نظاميين واصابة آخرين في حادث مروع بالخرطوم

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : حوادث 127 مشاهدة شهد شارع النيل بالخرطوم حادثاً مرورياً مروعاً راح ضحيته نظاميان فيما اصيب آخران اصابات بالغة. Advertisements وتشير الوقائع الى ان المتوفيين كانا على متن عربة والمصابين على متن دراجة بخارية ونتيجة للتخطي العنيف وقع التصادم العنيف الذي اسفر عن وفاة شخصين فيما اصيب الآخران اصابات متفاوتة تم نقلهما الى مستشفى الشرطة لتلقي العلاجات اللازمة. وبحسب صحيفة الدار, دون بلاغ بشرطة المرور جهة الاختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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