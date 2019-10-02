مصرع نظاميين واصابة آخرين في حادث مروع بالخرطوم

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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شهد شارع النيل بالخرطوم حادثاً مرورياً مروعاً راح ضحيته نظاميان فيما اصيب آخران اصابات بالغة.
وتشير الوقائع الى ان المتوفيين كانا على متن عربة والمصابين على متن دراجة بخارية ونتيجة للتخطي العنيف وقع التصادم العنيف الذي اسفر عن وفاة شخصين فيما اصيب الآخران اصابات متفاوتة تم نقلهما الى مستشفى الشرطة لتلقي العلاجات اللازمة. وبحسب صحيفة الدار, دون بلاغ بشرطة المرور جهة الاختصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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