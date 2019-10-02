محكمة القضارف تشطب بلاغاً في مواجهة فريق “قوى الحرية”

شطبت محكمة القضارف أمس بلاغ الشرطة الذي دونته في مواجهة فريق الاعلام بـ”قوى الحرية والتغيير” تحت المواد تحت المواد 77/63 معارضة السلطة والإزعاج العام، بموجب قانون النظام الذي ألغته الوثيقة الدستورية.
في وقت سير ناشطون أمس موكباً بالقضارف للتضامن مع فريق الاعلام وردد المحتجون هتافات (حانجيب القاضي العادل، وتارة الوالي العادل).
وقال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” بالقضارف جعفر خضر بحسب صحيفة الجريدة: “المحكمة شطبت البلاغ لعدم حضور الشاكي” وكانت شرطة القضارف قد إعتقلت فريق الإعلام في الثامن عشر من سبتمبر الماضي بسبب قيامه بالدعاية للموكب الخاص بإقالة الوالي العسكري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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