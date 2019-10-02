قرية “السلام عسلاية” بالنيل الأبيض تنتفض ضد رموز النظام البائد

إشتكى مُواطنو قرية “السلام عسلاية” بولاية النيل الأبيض من مُحاولة تدخل أنصار الحزب البائد في مشروع الكهرباء الخاص بالقرية، وأكد المواطنون بأن جهة ما تُحاول التدخل لوقف المشروع الذي أكتمل منذ العام (٢٠١٧).
وخرج العشرات من مواطني القرية في وقفة إحتجاجية أمام مكاتب كهرباء ربك مُنددين بوقف تنفيذ المشروع على الرغم من إكمال كافة مراحله بما فيها تركيب المحولات قبل عامين.
وكشف المُتظاهرون الذين حملوا لافتات تُندد بوقف تنفيذ المشروع حسب صحيفة الجريدة، عن مُحاولات نافذين استغلال مشروع الكهرباء في الترويج لانتخابات (٢٠٢٠) التي كانوا يحلمون بها مطالبين بتوصيل التيار الكهربائي للقرية التي ظلت تنتظر تنفيذ المشروع منذ العام (٢٠١٥).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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