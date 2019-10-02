كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا قبل أيام من المحادثات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قبالة سواحلها الشرقية اليوم الاربعاء قالت كوريا الجنوبية إنه ربما تم إطلاقه من غواصة بعد يوم من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وقال محللون أن الإطلاق ربما يكون بمثابة تذكير من الشمال بقدراته على الأسلحة قبل المحادثات مع واشنطن.

ورفضت كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونج يانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، قائلة إنها انتهاك لحقها في الدفاع عن النفس.

وتوقفت المحادثات الرامية إلى تفكيك البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية منذ القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير دون التوصل إلى اتفاق.

والولايات المتحدة تحث ضبط النفس بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

ورئيس الوزراء الياباني آبي يدين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه اكتشف إطلاق صاروخ واحد طار على بعد 450 كم ووصل ارتفاعه إلى 910 كم.

ومن المحتمل أن يكون سلاح من طراز "Pukguksong"، كما كانت الصواريخ الباليستية السابقة التي أطلقتها الغواصات الشمالية (SLBMs) معروفة قيد التطوير.

وصرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو أمام لجنة برلمانية اليوم الأربعاء بأن بوكوكسونج يبلغ مداها حوالي 1300 كيلومتر وأن قمة الصاروخ الذي أطلق اليوم الأربعاء ربما تكون قد رفعت لتقليل المسافة التي قطعها.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أطلق شرقًا من البحر شمال شرق ونسان، موقع إحدى القواعد العسكرية لكوريا الشمالية على الساحل الشرقي.

وأدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عملية الإطلاق، قائلًا إنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وعبر "مجلس الأمن القومي" في سيول عن "قلقه الشديد" إزاء إطلاق ما وصفه بأنه قد يكون من طراز SLBM الذي جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان المحادثات النووية على مستوى العمل، وفقًا لبيان أصدره البيت الأزرق الرئاسي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوجا" إنه يبدو أنه تم إطلاق صاروخ واحد وانشقاقًا ثم سقط في البحر.

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وكانت الحكومة اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أنه يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين، وسقط أحدهما داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال جيونج من كوريا الجنوبية، عندما سئل عن تقييم اليابان المبكر لصاروخين، أن الصاروخ قد يكون على مرحلتين على الأقل انفصل في الرحلة.

وكانت كوريا الشمالية تطور تقنية SLBM قبل أن تعلق تجارب الصواريخ بعيدة المدى والنووية وبدأت محادثات مع الولايات المتحدة التي أدت إلى القمة الأولى بين كيم وترامب في سنغافورة في يونيو 2018.

وأصدرت وكالة الأنباء الحكومية "كيه سي إن" صورًا وقصة للزعيم كيم جونغ أون في يوليو، وهو يتفقد غواصة كبيرة بنيت حديثًا، ويُنظر إليها على أنها إشارة محتملة إلى أن بيونج يانج تواصل تطويرها لبرنامج SLBM.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن على علم بتقارير عن إطلاق صاروخ كوري شمالي محتمل. ونحن نواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة. "

ويعد هذا الإطلاق الأخير هو التاسع منذ التقى ترامب وكيم على حدود المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو وتعهدتا بإعادة فتح المحادثات على مستوى العمل في غضون أسابيع.

وقبل ساعات من إطلاق: "قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي في بيان أن المحادثات ستعقد يوم السبت في تطور قد يحتمل أن يكون قد توقف منذ أشهر".

وكان الإطلاق الصاروخي السابق لكوريا الشمالية في 10 سبتمبر، بعد ساعات من إعراب تشوي عن استعداد بيونج يانج لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال "ليف إريك إيسلي" الأستاذ في جامعة إيوها في سيول: "أثناء السعي للدبلوماسية، من الضروري أن تظل على وعي تام باستفزازات كوريا الشمالية المستمرة وعدم نزع السلاح النووي."

وقال "كوريا الشمالية تميل إلى رفع المخاطر قبل المفاوضات في محاولة لكسب تنازلات غير مكتسبة".

وواصلت كوريا الشمالية خطابها ضد كوريا الجنوبية في تعليق في جريدتها الرسمية، وانتقدت تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة باعتبارها "عدوانية بلا تغيير".

وقال تعليق رودونج سينمون: "السبب الجذري للمأزق في العلاقات بين الشمال والجنوب يكمن باختصار في السلوك الغادر للسلطات الكورية الجنوبية".