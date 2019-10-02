شكر الله يبحث عن (عنوان)

فرغ الفنان شكر الله عز الدين من بروفات عمل غنائي جديد باسم “عنوانك”. واعلن شكر الله عن تقديم العمل خلال اليومين القاديم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وحسابات أخرى مهتمة بالموسيقى السودانية. Advertisements شكر الله كان قد قدم في الفترة الاخيرة بحسب آخر لحظة, مجموعة من الاعمال الغنائية الخاصة, منها “وطن السماحة”, من كلمات والحان احمد البلال فضل المولى, و”اديني الامان” من كلمات والحان عاصم عقيل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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