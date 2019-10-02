هند الطاهر فخورة بلقاء حمدوك في فرنسا

عبرت الفنانة السودانية المقيمة في فرنسا هند الطاهر عن فخرها بلقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في فرنسا. Advertisements وقالت هند في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”كان لي الشرف الكبير ان اكون حضوراً عند زيارة الدكتور حمدوك والدكتور ابراهيم البدوي, وزير المالي, والصديق الجميل عبد الله ديدان, مدير مكتب رئيس الوزراء الى باريس وقالت هند بحسب صحيفة آخر لحظة: كان لي شرف مصافحة ايادي هؤلاء الشرفاء الاكفاء فخر بلادي, و”جماعة لمن الواحد يسمع دكتور حمدوك يدخله فرح كبير, ويتفاءل انو بكرة احلى” واني على يقين ان سودان الغد سيكون حافلاَ بكل ما هو مدهش, شكراً الاحباب الرشيد والاسباط. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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