ثنائية جديدة تجمع (الدولي) ووالدته بلوبلو

يستعد الفنان الشاب محمد بشير الشهير بـ “الدولي” لتقديم اغنية وطنية مصورة على طريقة الدويتو, بمشاركة والدته الفنان الكبيرة حنان بلوبلو, ويوثق العمل للثورة السودانية المجيدة منذ انطلاقة المواكب بالاحياء وحتى اعتصام ساحة القيادة. ومن المتوقع ان يتقم تقديم العمل نهاية اكتوبر الجاري, كما يقدم الدولي بحسب آخر لحظة البوم اغنيته الجديدة ” لومك سمح” والملحن أمجد حمزة. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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