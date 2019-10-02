ريان تقود حملة توعية (أكتوبر الوردي)

تشارك مجموعة من نجمات الفن والاعلام في برنامج “اكتوبر الوردي” الخاص بالتوعية بسرطان الثدي والذي تنطلق فعالياته ايام السادس والسابع والثامن من من الشهر الجاري بالخرطوم, بقيادة الاعلامية ريان الظاهر, ومجموعة تضم انسام رستم, أروى خوجلي, ملاك البدري, الريان الظاهر, فاطمة كباشي, وأخريات. Advertisements ومن المطربات بحسب آخر لحظة, مكارم بشير, تومات مدني, تومات شندي, ومجموعة اخرى, اضافة الى عدد من الشاعرات ويحتوي البرنامج على محاضرات وترفيه وكشف مجاني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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