الصحة بالجزيرة: لا وبائيات.. والوضع الصحي مُطمئِن

أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة د. محمد عبد الله محمد، أن الوضع الصحي بالولاية مطمئن ولا وجود لوبائيات، وأعلن جاهزية الولاية وتحسُّبها لأي طارئ.

وقال عبد الله في تنوير صحفي أمس، إن وزارته أعدّت العدة منذ وقت كافٍ لتلافي آثار الخريف، فضلاً عن الأمراض المنقولة، سيما وأن الجزيرة ولاية وسطية، ما يُحتم الاستعداد بمكافحة النواقل والبعوض وإصحاح البيئة، واستهداف مناطق الهشاشة البالغة (189) منطقة تظهر فيها الوبائيات، بجانب وضع خطة مسبقة لمجابهة الكوليرا والحميات النزفية.

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ونوه لعمل مشترك بين كافة الوزارات والمؤسسات بشأن العمل الصحي، فضلاً عن المشاركة المجتمعية، ووصف الموقف الدوائي بالمطمئن، وكشف عن جهود حثيثة للنهوض وتطوير القطاع الصحي، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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