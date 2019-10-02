توقف جزئي لمحطة مياه رئيسة بالخرطوم

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 31 مشاهدة أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم, يوم الثلاثاء, توقف محطة مياه الصالحة عن العمل بنسبة “50%” نتيجة لعطل طارئ. Advertisements وأكد مدير مياه منطقة أم درمان الكبرى, عبد المنعم عبد الحي, بحسب صحيفة آخر لحظة عن جهود حثيثة يقودها فريق هندسي لمعالجة العطل خلال ساعات, عبر تركيب طلمبة جديدة بالمأخذ وطلمبتين أخرتين يجري العمل على تركيبهما. وأبان أن المحطة تعمل حاليا بنسبة 50% من طاقتها القصوى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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