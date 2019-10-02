قرارات مرتقبة لحسم المتلاعبين بقوت الشعب

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني, عن جملة قرارات قال انها ستصدر قريباً لتنظيم حركة الاسواق وحسم المتلاعبين بقوت المواطنين عبر اجراءات حازمة, بالتنسيق مع الشركاء في الولايات, بجانب وضع أسس وضوابط لمراقبة الاسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية, لتوفير السلع باسعار معقولة. Advertisements وأشار الوزير في الورشة التي اقامتها وزارة التجارة ولاية الخرطوم أمس, لاهمية دعم صغار المنتجين في المجال الزراعي والحيواني والصناعي, التي تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية لزيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الوفرة من السلع. وأكد مدني ان الحكومة الانتقالية وضعت برنامجاً شاملاً للنهوض بالصناعة ودعم الانتاج المحلي, وتوفير مدخلات الانتاج لاحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات. من جانبه كشف والي الخرطوم الفريق أحمد عابدون, ان الولاية تخطط لانشاء عدد من الاسواق الكبيرة لعرض سلع المنتجين عبر المحليات, قياساً بنجاح التجربة في محلية ام درمان, وأشار الوالي بحسب صحيفة آخر لحظة الى وجود “2700” جمعية تعاونية متعددة الاغراض. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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