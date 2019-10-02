مصرفيون: تحسُّنٌ كبيرٌ في موقف (الكاش) وعودة الثقة بين البنوك والعملاء

أكّدَت مصادر مصرفية، عودة الثقة بين البنوك والعُملاء والشركات التجارية الكُبرى وكبار التُّجّار، بتوريد مبالغ مالية ضخمة في حساباتهم، وذلك لتوحيد السعر ما بين (الشيك) و(الكاش) في البضائع والمُعاملات التجارية.

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ونوّهت المصادر إلى تحسُّنٍ كبيرٍ في موقف (الكاش) بالبنوك وضَخ البنك المركزي مبالغ مُقدّرة للبنوك لتسهيل إجراءات العُملاء، بجانب توفير السُّيولة الكافية للصرافات العاملة عقب حُدُوث أزمة مُفتعلة بسبب المُضاربات وتخزين العُملة، وأكّدَت انحسار أزمة (الكاش) والصفوف، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)