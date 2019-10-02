حمدوك: مشاركة السودان في اجتماعات الأمم المتحدة عودة حقيقية للمجتمع الدولي

أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها “74” بنيويورك وزيارته لفرنسا شكلت عودة السودان للمجتمع الدولي، ووصف زيارته لباريس ولقاءه المطول مع الرئيس ماكرون، بأنها بداية لعلاقة متميزة مع فرنسا.

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وعاد إلى الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة مساء أمس، رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد المرافق له بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيارته لفرنسا.

وأكد حمدوك في رده على سؤال يتصل بحرية الصحافة التزام حكومته واحترامها للصحافة والعمل على تأسيس مناخ ديمقراطي، واعتذر للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء محاولة تغطيتهم عودته واعتبرها ممارسة غير مقبولة، وقال “نعتذر بأشد العبارات ونحن في بداية الديمقراطية وهذا طريق صعب يتطلب أن نعمل جميعاً لخلق مناخ ديمقراطي وندير خلافاتنا بطريقة مدنية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)