حذف عبارة تجمع المهنيين يتسبب في فوضى وهرج

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة تسبب عدم كتابة عبارة “تجمع المهنيين في لافتة ورشة نظمها “تحالف حماة الثورة” بقاعة اتحاد المصارف أمس, في فوضى وهرج من قبل اعضاء جمعية المحاسبين المهنيين احد اجسام التجمع, التي كان محدداً لها مناقشة تحديات الحكومة الانتقالية. Advertisements ووصف مسؤول العلاقات الخارجية بالتحالف, سيف الدين ابراهيم سلوك المحتجين على العبارة فقط, بحسب آخر لحظة بانه محاولة لتخريب الورشة ولا يخرج من كونه ثورة مضادة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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