اختناقات مرورية وأزمة مواصلات بالعاصمة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تسبب الأمطا الغزيرة التي هطلت أمس في خلق صعوبات في الحركة, واختناقات مرورية, وشح في وسائل المواصلات في العاصمة الخرطوم. Advertisements وأدت غزارة الأمطار في الخرطوم بحسب آخر لحظة, إلى حدوث سيول وفيضانات, وتراكم للمياه في الشوارع, ما ينذر بكوارث بيئية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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