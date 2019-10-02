اختناقات مرورية وأزمة مواصلات بالعاصمة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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تسبب الأمطا الغزيرة التي هطلت أمس في خلق صعوبات في الحركة, واختناقات مرورية, وشح في وسائل المواصلات في العاصمة الخرطوم.
وأدت غزارة الأمطار في الخرطوم بحسب آخر لحظة, إلى حدوث سيول وفيضانات, وتراكم للمياه في الشوارع, ما ينذر بكوارث بيئية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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