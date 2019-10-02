المؤتمر الوطني: نحن ضد تسييس العدالة

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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قطع رئيس حزب المؤتمر البروفيسور ابراهيم غندور بان حزبه ضد العمليات الجارية الآن لتسييس القضاء من بعض الاطراف في المشهد السياسي بالبلاد, لافتاً الى انهم مع محاكمة اي فاسد.
ونفى غندور خلال معرض حديثه في البث الحي والمباشر من على صفحته بفيسبوك امس, الاشاعات التي تناولت حدوث انشقاق داخل صفوف الحزب, واصفاً تلك الاشعات بالمغرضة, قاطعاً بان عصوية الحزب متماسكة وان الاجهزة المعنية بتسيير الامور داخل الحزب تعمل بانسجام تام في كافة المستويات.
ودعا غندور عضوية الحزب الى عدم الاتفات لدعاوى الاقصاء والتهميش والشائعات التي يطلقها الاعلام والمغرضة , مؤكداً بحسب “آخر لحظة” ان حزب المؤتمر الوطني حزب متماسك وان عضويته التي تبلغ الملايين منتشرة في جميع ولايات البلاد وتحرس مكتسبات الحزب ومستعدة للعب اي أدوار تتطلبها المرحلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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