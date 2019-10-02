حمدوك: لن نقبل إملاءات الخارج في محاكمة البشير

قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك انهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل, وأكد ان الرئيس السابق البشير سيحاكم بالداخل, وانهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاى, وقطع بان دور الحرية والتغيير لم ينته بعد, وقال انهم في الفترة الأولى سيعتمدون على الدعم من الأشقاء لتجاوز المرحلة الآنية , فيما يعتمدون على مواردهم على المدى الطويل.

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وفي سياق آخر أوضح رئيس الوزراء موقفه من مشاركة القوات في حرب اليمن, ونظرته لمظاهرات ما بعد الثورة, ووصف حمدوك علاقته بالمكون العسكري بالجيدة, وقال: نعمل على ان تكون العلاقة شراكة سلسة فيها تعاون كامل من أجل مصلحة السودان.

وأكد وجود تناغم كبير بينه وبين عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”, وتابع بحسب آخر لحظة, ان ذات العلاقة تمتد مع كل المكون السيادي بشقيه العسكري والمدني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)