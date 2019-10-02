“حميدتي” يعلن خُلو السجون من المُعتقلين السياسيين

وَجّه عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأجهزة المُختصة بالقبض على الجُناة في أحداث مرشنج وقريضة وكدنير بجنوب دارفور، وتقديمهم للعدالة فوراً.

وزار “حميدتي” مرشنج أمس، يُرافقه الوالي اللواء هاشم خالد محمود، وأدان لدى مُخاطبته جماهير المحلية، الحادثة وتَخريب المُؤسّسات التي تخدم المُواطنين، وطالب الأهالي بتناسي مرارات المَاضي وتقوية النسيج الاجتماعي، وقال إنّ القُبُول بالآخر فضيلة لا بُدّ من إعمالها بين مُكوِّنات المحلية.

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ووجّه “حميدتي” بحسب صحيفة الصيحة، السُّلطات الأمنية بإزالة كل البَوّابات العشوائية على الطُرق بين الأسواق والمناطق المُختلفة، وأعلن خُلُو السُّجون من المُعتقلين السِّياسيين، وجدّد الدعوة لحَمَلَة السلاح لإكمال مشوار السَّلام المُستدام، وقال إنّ الحكومة اتّخذت خطوات لتهيئة المناخ لإحلال السلام الشامل، وأضاف “حميدتي” بأنّ الرَّاعي والمُزارع يُشكِّلان عماد الاقتصاد، ووجّه الأجهزة الأمنية بمُضاعفة أدوارها لتأمين مُوسم الحصاد، وكشف عن فتح قُوةٍ أمنيةٍ كبيرة بمناطق شمال نيالا، واستجاب لقضايا ومطالب المُواطنين في الخدمات وتنمية مرشنج.

بدوره، كشف الوالي، عن فراغ لجنة التحقيق في أحداث مرشنج من عملها ورفع تقريرها، وأكّد أنّ الأجهزة العدلية ستقوم بدورها كاملاً تجاه توصيات اللجنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)