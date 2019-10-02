كمال عمر: حان وقت “المنظومة الخالفة” وخلافي مع “الشعبي” انتهى

أقر القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر، بأن الإسلاميين فشلوا فشلاً ذريعاً في الحكم، وقال: “هنالك ممارسات لبعض الناس صعّبت من مهمتنا في إقناع الناس بالمشروع الاسلامي”. وأضاف: “الآن نعمل على تصحيح ذلك”.

Advertisements

وأكد عمر لمصادر أنهم لن يتخلوا عن المشروع الإسلامي الحق، واعتبر أن المنظومة الخالفة حان وقتها، وأوضح أنها جاءت لتغطية حالة الترهل السياسي في عدد الأحزاب السياسية، فهي جامعة للقوى السياسية، ونفى أن تكون نتيجة لاتحاد الأحزاب الإسلامية فقط، وقال إنها رصيد من الفكرة الكبيرة يتم جمعها في صعيد واحد لحل قضايا البلاد، وأشار إلى أن الراحل د. حسن الترابي بالمنظومة الخالفة قام بتحويل شتات القوى السياسية كفكرة إلى مترابطة في الدولة، وقال إن علاقته مع الشعبي في أشد الانسجام.

وأوضح كمال بحسب صحيفة الصيحة، أن كل ما يثار عن خلافه مع الشعبي انتهى، وأضاف أنه متواصل مع كل التيارات في الساحة السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)