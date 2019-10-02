التاريخ: 02-أكتوبر-2019
15 مشاهدة
تَعقد هيئة علماء السودان اليوم، اجتماعاً لمُناقشة قضايا مُهمّة بالساحة السودانية وعلى رأسها تعيين رئيس للقضاء، فيما ينتظر أن يعلن المجلس السيادي عن المرشحين لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام.
وأكد الأمين العام للهيئة د. إبراهيم الكاروري بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ هنالك لجنة للفتوى تَجتمع اليوم، وسيتم عَرض مَسألة تعيين امرأة رئيسة للقضاء لإصدار فَتوى حولها، وأضاف بأنّ موقفهم سيصدر بإجماع علماء السودان.
وكان الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي، أعلن عن تَوَافُق المجلس على أسماء منصبي رئيس القضاء والنائب العام، وأكد تعيين امرأة رئيساً للقضاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة علماء السودان” تفتي اليوم بشأن تعيين امرأة رئيسة للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.