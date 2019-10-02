“هيئة علماء السودان” تفتي اليوم بشأن تعيين امرأة رئيسة للقضاء

تَعقد هيئة علماء السودان اليوم، اجتماعاً لمُناقشة قضايا مُهمّة بالساحة السودانية وعلى رأسها تعيين رئيس للقضاء، فيما ينتظر أن يعلن المجلس السيادي عن المرشحين لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام.

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وأكد الأمين العام للهيئة د. إبراهيم الكاروري بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ هنالك لجنة للفتوى تَجتمع اليوم، وسيتم عَرض مَسألة تعيين امرأة رئيسة للقضاء لإصدار فَتوى حولها، وأضاف بأنّ موقفهم سيصدر بإجماع علماء السودان.

وكان الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي، أعلن عن تَوَافُق المجلس على أسماء منصبي رئيس القضاء والنائب العام، وأكد تعيين امرأة رئيساً للقضاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)